Ειδικό ποσοστό εισαγωγής σε ΑΕΙ για μαθητές πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών

Καθορίζεται ειδικό ποσοστό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων που προέρχονται από πληγείσες περιοχές λόγω φυσικών καταστροφών, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, ισχύει ειδικό ποσοστό, 2%, για τους μαθητές της τελευταίας τάξης και τους αποφοίτων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που κατοικούν μόνιμα στις παρακάτω περιοχές, οι οποίες έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση.

Ειδικότερα, αφορά:

Ι. Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

α) Δήμοι Θήρας και Ιητών, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας

β) Δήμος Αμοργού, της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου.

ΙΙ. Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

α) Δήμος Θέρμου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

ΙΙΙ. Την Περιφέρεια Αττικής

α) Δήμος Πεντέλης, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών

β) Πολεοδομική Ενότητα Πατήματος Χαλανδρίου, του Δήμου Χαλανδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών

γ) Δήμος Μαραθώνος, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Δημοτική Ενότητας Πικερμίου, του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

IV) Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

α) Δήμος Σιθωνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

V. Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

α) Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς, του Δήμου Αργοστολίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

VI. Την Περιφέρεια Κρήτης

α) Δημοτική Κοινότητα Βουτών, του Δήμου Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας

Ηρακλείου.

Το δικαίωμα αυτό αφορά τους υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση - δήλωση και συμμετείχαν, στις πρώτες μετά το συμβάν, Πανελλαδικές Εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2025 και οι οποίοι εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.).

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2025, ακόμα και εάν υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πηγή: skai.gr

