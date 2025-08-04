ΑΔΕΔΥ: Συλλαλητήριο στις 6 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε τη διοργάνωση συλλαλητηρίου το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00, στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης-Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Θεσσαλονίκης (ΕΔΟΘ) και μαζί με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή αποτελεί υλοποίηση σχετικής απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.

«Ξεπάγωμα» της διετίας 2016–2017.

Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.

Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Καμία περικοπή του.

Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στα σχολεία. Μείωση του αριθμού των μαθητών στο 1:15. Όχι στις απολύσεις και στις αναστολές εργασίας του προσωπικού.

Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν. 4808/21) και του Ν. 5053/23 (Γεωργιάδη) για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση. Επαναφορά του Ν. 1264/1982.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των χιλιάδων οργανικών κενών που υπάρχουν στο Δημόσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης κ.ά.».

Ταυτόχρονα, η ΑΔΕΔΥ δηλώνει την αντίθεσή της στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων.

