ΑΔΕΔΥ: Συλλαλητήριο στις 6 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ

ΔΕΘ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε τη διοργάνωση συλλαλητηρίου το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00, στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης-Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Θεσσαλονίκης (ΕΔΟΘ) και μαζί με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή αποτελεί υλοποίηση σχετικής απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

  • Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.
  • Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.
  • «Ξεπάγωμα» της διετίας 2016–2017.
  • Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ.
  • Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Καμία περικοπή του.
  • Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στα σχολεία. Μείωση του αριθμού των μαθητών στο 1:15. Όχι στις απολύσεις και στις αναστολές εργασίας του προσωπικού.
  • Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν. 4808/21) και του Ν. 5053/23 (Γεωργιάδη) για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση. Επαναφορά του Ν. 1264/1982.
  • Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των χιλιάδων οργανικών κενών που υπάρχουν στο Δημόσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης κ.ά.».

Ταυτόχρονα, η ΑΔΕΔΥ δηλώνει την αντίθεσή της στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων.

