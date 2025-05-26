Λογαριασμός
Κέρκυρα: Ένοχες οι δύο από τις πέντε χορεύτριες για το pole dancing έξω από τα Ανάκτορα

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών στις δύο χορεύτριες, με τριετή αναστολή και καλούνται να πληρώσουν και τα έξοδα της δίκης

Ένοχες κρίθηκαν οι δύο από τις πέντε χορεύτριες που έκαναν pole dancing στα Παλαιά Ανάκτορα της Κέρκυρας, προκαλώντας σάλο στα social media.

Το δικαστήριο επέβαλλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών στις δύο χορεύτριες, με τριετή αναστολή και καλούνται να πληρώσουν και τα έξοδα της δίκης που ανέρχονται σε 200 ευρώ. Αθώες ωστόσο, κρίθηκαν οι άλλες τρεις χορεύτριες.

Βγαίνοντας από τα δικαστήρια οι τρεις χορεύτριες οι οποίες αθωώθηκαν ζήτησαν συγνώμη και ευχαρίστησαν τη δικαιοσύνη για την αθώωση τους. Όπως είπε, δεν είχαν σκοπό να προσβάλουν το μνημείο και πρόσθεσαν ότι ζητάνε συγνώμη γι αυτό που προκάλεσαν.

Το βίντεο με το pole dancing στο μνημείο της Κέρκυρας προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και την αντίδραση του υπουργείου Πολιτισμού που ανακοίνωσε ότι τόσο ο δήμος του νησιού όσο και το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης υπέβαλαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

