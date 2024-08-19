Ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Βελγίου, με τέσσερις επιβαίνοντες, προσάραξε σε αμμώδη περιοχή, στη θαλάσσια περιοχή "Διαπόρτι" Πούντας, στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Για την προσάραξη ενημερώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στο σημείο έσπευσε περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς παροχή συνδρομής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση του Λιμενικού, το ιστιοφόρο αποκολλήθηκε με ιδία μέσα και κατέπλευσε με ασφάλεια σε ασφαλές αγκυροβόλιο στο λιμάνι του Πόρτο Κουφό Χαλκιδικής. Οι επιβαίνοντες είναι όλοι καλά στην υγεία τους, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Από το Γ' Λιμενικό Τμήμα του Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο φορέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

