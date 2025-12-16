Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο υπαστυνόμος και επικεφαλής της οργάνωσης που συνελήφθη για υπόθεση διαφθοράς στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι άλλοι δύο αστυνομικοί αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και καταβολής χρηματικού ποσού.

Οι τρεις επίορκοι αστυνομικοί υπηρετούσαν σε Τμήμα Τροχαίας με έδρα δήμο της Χαλκιδικής.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι συνάδελφοί τους είτε έκαναν τα… στραβά μάτια σε τροχονομικές παραβάσεις ή βεβαίωναν ψευδώς παραβάσεις του ΚΟΚ, είτε ενημέρωναν ενόψει μπλόκων της Τροχαίας. Επιπλέον, σε άλλες περιπτώσεις, φαίνεται να επίσπευδαν την επιστροφή αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας και όλα αυτά με το…αζημίωτο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.