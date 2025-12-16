Αγρότες με τρακτέρ στο κέντρο του Βόλου

Tα τρακτέρ τους στο κέντρο του Βόλου οδήγησαν πριν από λίγο οι αγρότες του Πηλίου και της Μαγνησίας προκειμένου να συμμετάσχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την ψήφιση του Προϋπολογισμού.

Συμβολικός αριθμός τρακτέρ έκαναν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο του Βόλου, στο πλαίσιο κινητοποίησης τοπικών εργατικών σωματείων και φορέων.

Σε δίωρο αποκλεισμό όλων των βοηθητικών δρόμων αλλά και του επαρχιακού δικτύου προχώρησαν, υπενθυμίζεται, στις 3 μμ, οι αγρότες που βρίσκονται συγκεντρωμένοι στον κόμβο του Μπράλου στη Λαμία.

Οι αγρότες μαζί με εργαζόμενους από το εργατικό κέντρο της Λαμίας που βρέθηκαν στο μπλόκο του Μπράλου έκλεισαν όλες τις διαβάσεις με συνέπεια να σχηματιστούν ουρές αυτοκινήτων σε διάφορα σημεία του εθνικού αλλά και επαρχιακού δικτύου.

Παρόμοιες κινήσεις κάνουν και οι αγρότες στην περιοχή της Αταλάντης, του Κάστρου και της Θήβας ενώ σήμερα για τις 6 μμ έγινε παμβοιωτικό συλλαλητήριο στο μπλόκο των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας.

