Σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε η αστυνομία λόγω συγκέντρωσης από το ΠΑΜΕ ενάντια στον νέο Προϋπολογισμό

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε η αστυνομία λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, που πραγματοποιεί το ΠΑΜΕ στην πλατεία Συντάγματος, ενάντια στον νέο Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.

Αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη.

