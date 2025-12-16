Σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε η αστυνομία λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, που πραγματοποιεί το ΠΑΜΕ στην πλατεία Συντάγματος, ενάντια στον νέο Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.

Αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη.

Πηγή: skai.gr

