Το παιδικό βιβλίο της «Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ» παρουσίασε σήμερα στον χώρο εκδηλώσεων του Public Συντάγματος η Σία Κοσιώνη.

Πρόκειται για μια «ιστορία για ενθουσιώδη ανεβάσματα και επεισοδιακά κατεβάσματα, για αφράτα συννεφάκια, ζουμερές καρδούλες και μυστηριώδεις σαπουνόφουσκες. Μια απολαυστική περιπέτεια μόνο για παιδιά (και αρκούδους) με χρυσές καρδιές» όπως τονίζεται στην περιγραφή του βιβλίου.

Στη γεμάτη αίθουσα εκδηλώσεων του καταστήματος βρέθηκε πλήθος ανθρώπων, μεταξύ αυτών και ο σύζυγος της συγγραφέως, Κώστας Μπακογιάννης.

«Εγώ ξεκίνησα να γράφω παιδικά βιβλία επειδή έγινα μητέρα και ανακάλυψα έναν τρόπο να επικοινωνώ με τα παιδιά. Δηλαδή με το δικό μου παιδί πρώτα και καθώς επικοινώνησα με το δικό μου παιδί, εκπαιδεύτηκα να επικοινωνώ και με τα υπόλοιπα παιδιά. Πριν από αυτό ούτε το 'χα ούτε μου το 'χαν» ανέφερε αρχικά η Σία Κοσιώνη, κατά την παρουσίας και προσέθεσε:

«Κοίτα να δεις τώρα πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και τα τελευταία οκτώμισι χρόνια που υπάρχει στη ζωή μου ο Δήμος, αποφάσισα ότι το κοινό που με ενδιαφέρει πιο πολύ από όλα τα κοινά στα οποία απευθύνομαι και είναι πολλά, είναι το παιδικό κοινό. Με την έννοια ότι βλέπω στα παιδιά μια ελπίδα σε έναν κόσμο που πεισματικά αυτοκαταστρέφεται. Αν λοιπόν, σκέφτηκα, μπορώ εγώ μέσα από το δικό μου μετερίζι, από το δικό μου πεδίο εξειδίκευσης και γνώσης, αν μπορώ κάτι να προσφέρω, ένα εργαλειάκι τόσο δα για αυτά τα παιδιά και για τους γονείς τους, έτσι ώστε να βοηθήσω να απαντηθούν ερωτήματα, απορίες που βλέπω ότι πνίγουν τα σπίτια, πνίγουν τις ελληνικές οικογένειες, ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Αυτή λοιπόν την τρύπα βρήκα και με την μεθοδολογία στην οποία κανείς δεν εκπαιδεύεται, δεν εξειδικεύεται, τη μεθοδολογία του γονιού».

Πηγή: skai.gr

