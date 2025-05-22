Οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αμμουλιανή, μετακινούνται καθημερινά ακτοπλοϊκώς για να πάνε στο σχολείο της Ιερισσού.

Εκπαιδευτικές ώρες, μαθήματα, δεν θεωρούνται δεδομένα, όπως και η δυνατότητα πρόσβασης στα φροντιστήρια της Χαλκιδικής.

Οι μαθητές περιγράφουν την καθημερινότητά τους εν πλω στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»:

Παράλληλα, το δημοτικό σχολείο έμεινε ανοιχτό, λόγω του αγώνα που έκαναν οι γονείς, καθώς το 2021 επρόκειτο να κλείσει. Συνεχίζει και λειτουργεί με τις ελλείψεις σε προσωπικό να επηρεάζουν τη διδασκαλία των μαθητών, παρόλα αυτά, όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, η λειτουργία του είναι σημαντική σε ένα μέρος που ερημώνει από νεολαία.

Πηγή: skai.gr

