Αμμουλιανή: Νησί προσφύγων, ψαράδων και… μηδενικών αποβλήτων

Η Αμμουλιανή απέχει 15 λεπτά από το λιμάνι της Τρυπητής στη Χαλκιδική. Στο κέντρο του νησιού, οι κάτοικοι μας υποδέχτηκαν υποδειγματικά, δείχνοντας την αγάπη τους για τον τόπο τους στον οποίο μεγάλωσαν και ζουν, αφού οι πρόγονοί τους επέλεξαν το νησί, όντες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία.

Υποδέχθηκαν φιλόξενα και με χαρά το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», προσέφεραν ντόπια εδέσματα, κυρίως θαλασσινά, ως ψαρονήσι.

Η αλιεία, ωστόσο, έρχεται αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα, λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού, όπου σε συνδυασμό με τα δυσβάστακτα οικονομικά βάρη, οδηγούν τους ψαράδες στην εγκατάλειψη του κλάδου.

Παρά τα προβλήματα, η Αμμουλιανή φιλοδοξεί να μετατραπεί σε νησί μηδενικών αποβλήτων, μέσω του προγράμματος GR ECO ISLAND που υλοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.