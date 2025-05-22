Χάρις Αλεξίου: Αποχαιρετά τον πρώην σύζυγό της

Με μια λακωνική, αλλά φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση η Χάρις Αλεξίου αποχαιρέτησε τον πρώην σύζυγό της και σημαντικό συνεργάτη της, τον μουσικό παραγωγό Αχιλλέα Θεοφίλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης.

«Α ρε λατρεμένε νάρκισσε, πώς στηνόσουνα στον φακό μου» ανέφερε χαρακτηριστικά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντας τη φράση με μια φωτογραφία του Θεοφίλου σε νεότερη ηλικία. Η συγκεκριμένη φωτογραφία είχε χρησιμοποιηθεί ως οπισθόφυλλο στο βιβλίο του «Τα Λιμά», και όπως φαίνεται τραβήχτηκε από την ίδια την τραγουδίστρια.

Ο Αχιλλέας Θεοφίλου ξεκίνησε τη δημιουργική πορεία του στη Minos EMI το 1970. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού: Γιώργο Νταλάρα, Αντώνη Βαρδή, Γιάννη Πάριο, Στέλιο Καζαντζίδη, Νίκο Ξυλούρη, Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Λοΐζο.

Προσωπική και επαγγελματική ήταν η σχέση του με τη Χάρις Αλεξίου. Οι δυο τους παντρεύτηκαν και δημιούργησαν μαζί οικογένεια, υιοθετώντας ένα αγόρι, στο οποίο έδωσαν το όνομα Μάνος, προς τιμήν του Μάνου Λοΐζου, που μόλις είχε φύγει από τη ζωή.

