«Όλοι Μαζί Μπορούμε»: 30.000 χάρτινες τσάντες στα διόδια κατά την έξοδο του Δεκαπενταύγουστου

Με κεντρικό μήνυμα «Άφησε Το Δικό Σου Αποτύπωμα», το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» συνεχίζει την επιτυχημένη εκστρατεία του για το περιβάλλον και μοιράζει για ένα ακόμη καλοκαίρι 30.000 χάρτινες οικολογικές σακούλες στα διόδια, κατά την έξοδο του Δεκαπενταύγουστου.

Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εφημερίδα «Καθημερινή» και τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα διόδια. Την Τετάρτη 14 Αυγούστου στα διόδια της Ελευσίνας, των Αφιδνών & των Μαλγάρων μαζί με την απόδειξη των διοδίων, οι οδηγοί παραλαμβάνουν και τη χάρτινη σακούλα τους για τα απορρίμματα της διαδρομής τους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η Ολυμπία Οδός και η Εγνατία Οδός υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη δράση του «Όλοι Μαζί Μπορούμε», ενώ η ανταπόκριση των οδηγών για αυτήν την πρωτοβουλία είναι πολύ θετική.

Σε ανακοίνωσή του το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» θέλει να ευχαριστήσει και την ταχυμεταφορική εταιρεία ACS που φροντίζει να φτάσουν οι σακούλες χάρτινων απορριμμάτων στα σημεία όπου και μοιράζονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.