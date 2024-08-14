Σε χώρο στο Ηράκλειο αναμένεται να μεταφερθούν 52 μετανάστες, που εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.

Πρόκειται για υπηκόους Σουδάν και Αιγύπτου, κατά δήλωσή τους, που επέβαιναν σε φουσκωτό σκάφος και μέσω 112 ζήτησαν βοήθεια.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ναυαγοσωστικό του Λιμενικού που τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στους Καλούς Λιμένες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.