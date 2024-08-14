Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επιχείρηση διάσωσης 52 μεταναστών νότια του Ηρακλείου- Ζήτησαν βοήθεια μέσω 112

Στο σημείο έφτασε ναυαγοσωστικό του Λιμενικού που τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στους Καλούς Λιμένες

λιμενικό

Σε χώρο στο Ηράκλειο αναμένεται να μεταφερθούν 52 μετανάστες, που εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.

Πρόκειται για υπηκόους Σουδάν και Αιγύπτου, κατά δήλωσή τους, που επέβαιναν σε φουσκωτό σκάφος και μέσω 112 ζήτησαν βοήθεια.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ναυαγοσωστικό του Λιμενικού που τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στους Καλούς Λιμένες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μετανάστες Λιμενικό 112
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark