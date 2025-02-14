Μια πρωτότυπη δράση ανέπτυξε ο δήμος Αθηναίων, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, με στόχο να στείλει ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα στους οδηγούς που σταθμεύουν παράνομα και αντικοινωνικά.

Κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας μαζί με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, μοίρασαν κλήσεις σήμερα το πρωί στους παραβάτες, αλλά και μια κόκκινη ραγισμένη καρδιά μ' ένα κοινωνικό μήνυμα και με τίτλο «Δεν μ' αγαπάς», στα οχήματα εκείνων που είχαν διπλοπαρκάρει, αλλά και σε όσους είχαν σταθμεύσει σε ράμπες αναπήρων, πεζοδρόμια, πεζόδρομους και οδεύσεις τυφλών. Η καμπάνια στοχεύει στην καλλιέργεια ενσυναίσθησης, στην αύξηση της ορατότητας και στην αλλαγή οδικής συμπεριφοράς.

Ο Χάρης Δούκας υπέγραψε το δικό του μήνυμα, που ανέφερε: «Αγάπη δεν είναι μόνοι οι σοκολάτες και τα λουλούδια. Είναι και να νοιάζεσαι τον συνάνθρωπό σου. Να δίνεις χώρο στην πόλη να κινηθούν όσοι δυσκολεύονται. Άνθρωποι σε αμαξίδια και πατερίτσες, γονείς με καροτσάκια, παππούδες και γιαγιάδες. Αγάπη είναι και να μην παρκάρεις αντικοινωνικά. Ο στόχος μας σήμερα είναι, με τις καρδιές αυτές, να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα και να συναισθανθούμε ότι η Αθήνα ανήκει σε όλες και όλους».

Άλλα μηνύματα έγραφαν:

«Δηλαδή τι θα γίνει; Δεν θα πάω σχολείο, επειδή πάρκαρες και παράνομα και αντικοινωνικά; Δεν περνάω με το αναπηρικό μου αμαξίδιο». Η Μαρία από το ισόγειο.

«Είδα ήλιο και είπα να βγω βόλτα με τα δίδυμα. Πάει η βόλτα! Πάρκαρες και παράνομα και αντικοινωνικά»! Η Σοφία από τον 3ο.

«Είναι που έχω τις πατερίτσες, μόλις γίνω καλά θα περνάω από πάνω, έτσι που το άφησες. Πάρκαρες και παράνομα και αντικοινωνικά»! Ο Λάμπρος από απέναντι.

Στη δράση συμμετείχαν η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η Ομάδα για την Προσβασιμότητα και τη Συμπερίληψη του Δήμου Αθηναίων, καθώς και αναπηρικοί σύλλογοι, ειδικά σχολεία, σύλλογοι γονέων ειδικών σχολείων και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.