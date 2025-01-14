Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΑ με στελέχη της Lockheed Martin για τα προγράμματα των F-16 Viper και F-35

Με κλιμάκιο στελεχών της αμερικανικής εταιρείας Lockheed Martin Aeronautics με επικεφαλής τον Steve Sheehy (Vice President Global Pursuits) συναντήθηκε σήμερα Τρίτη ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα που αφορούν στην εξέλιξη του προγράμματος αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 Viper και στο πρόγραμμα προμήθειας αεροσκαφών F-35 για την Πολεμική Αεροπορία.

Πηγή: skai.gr

