Ευχές και δώρα για τις γιορτές αντάλλαξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μαθήτριες και μαθητές του μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας της κοινότητας Μεγάλου Δερείου του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο με τους οποίους συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός συζήτησε με τους νεαρούς μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που τα συνόδευαν για τη ζωή στο σχολείο και το χωριό τους, ενώ είχε και την ευκαιρία να ακούσει τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψή τους στην Αθήνα. Τα παιδιά προσκάλεσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκεφθεί το σχολείο τους.

Τρεις από τις μητέρες που συνόδευαν τα παιδιά, οι οποίες φοιτούν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, εξέφρασαν στον πρωθυπουργό την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι πλέον έχουν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, αναδεικνύοντας τις νέες επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται και τη βελτίωση στην καθημερινότητά τους.

Να σημειωθεί ότι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Μεγάλο Δέρειο άρχισε να λειτουργεί φέτος και έχει 37 μαθητές και μαθήτριες, ηλικίας 35-55 ετών.

Πηγή: skai.gr

