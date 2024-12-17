Της Έλενας Γαλάρη



Με ερωτήσεις των δικηγόρων υπεράσπισης του Πέτρου Φιλιππίδη στη μάρτυρα που έχει καταγγείλει τον ηθοποιό για απόπειρα βιασμού σε καμαρίνι θεάτρου το 2010 συνεχίστηκε η διαδικασία στην αίθουσα του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας.

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι δεν ήθελε να μάθει κανείς αυτό που της συνέβη διότι «ο Πέτρος Φιλιππίδης ήταν παντοδύναμος».

Καταγγέλλουσα: Όταν είδα ότι μου άνοιξε την πόρτα και ήταν με το φανελάκι, εκεί λίγο αισθάνθηκα άβολα αλλά σκέφτηκα ότι μπορεί να είμαι υπερβολική. Στο καμαρίνι δεν ήθελα να βγάλω το παλτό μου - έκανε και κρύο- και ήμουν λίγο μαγκωμένη. Σηκώθηκα να φύγω και μου είπε καλά κάτσε λίγο και θα φύγεις.

Υπεράσπιση: και γιατί μείνατε;

Καταγγέλλουσα: Μα δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα γινόταν αυτός ο εξαναγκασμός. Πίστευα ότι θα με άφηνε κανονικά να φύγω.

Υπεράσπιση: Γιατί δεν μιλήσατε στα αδέλφια σας;

Καταγγέλλουσα: Και τώρα που το έχω μοιραστεί, κακό μου κάνει. Για αυτό θέλω να τελειώνω με αυτό και να μην ξαναμιλήσω για αυτό ποτέ.

Υπεράσπιση: Γιατί αισθάνεστε να το λέτε σε κάποιους ηθοποιούς και στους συντρόφους σας και όχι στην οικογένειά σας;

Καταγγέλλουσα: Για τις δύο ηθοποιούς, τη μία την αγαπώ και η άλλη μου είπε και εκείνη ένα δικό της περιστατικό και της είπα και εγώ το δικό μου. Καμιά δεν το διέρρευσε ποτέ.

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι αναγκαζόταν να απαντά στα τηλεφωνήματά του διότι φοβόταν ότι θα πήγαινε να την έβρισκε κάνοντας λόγο για ψυχολογικό βιασμό.

Στο δικαστήριο είναι παρούσες η ηθοποιοί Αννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λένα Δροσάκη και άλλοι.

