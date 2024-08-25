Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαίνεται για 4η μέρα η φωτιά στο όρος Παγγαίο – Πάνω από 200 πυροσβέστες και 10 εναέρια

Στην κορυφή του βουνού επιχειρούν - για 4η ημέρα - οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα

φωτιά στο όρος Παγγαίο

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην κορυφογραμμή του όρους Παγγαίου, στην Καβάλα, που εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη. 

Σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ενισχύθηκαν και οι εναέριες δυνάμεις κατάσβεσης.

ΦΩΤΙΑ ΠΑΓΓΑΙΟ

Συγκεκριμένα, μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας αποτελούμενη από 210 γυναίκες και άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 19 άτομα πεζοπόρο τμήμα και 23 υδροφόρα οχήματα, επιχειρεί αυτή την ώρα στο δύσβατο δασικό σημείο του Παγγαίου.

ΦΩΤΙΑ ΠΑΓΓΑΙΟ

Παράλληλα από αέρος ενισχύθηκε η δύναμη κατάσβεσης με αποτέλεσμα σήμερα να επιχειρούν οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Καβάλα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark