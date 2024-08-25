Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην κορυφογραμμή του όρους Παγγαίου, στην Καβάλα, που εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη.

Σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ενισχύθηκαν και οι εναέριες δυνάμεις κατάσβεσης.

Συγκεκριμένα, μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας αποτελούμενη από 210 γυναίκες και άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 19 άτομα πεζοπόρο τμήμα και 23 υδροφόρα οχήματα, επιχειρεί αυτή την ώρα στο δύσβατο δασικό σημείο του Παγγαίου.

Παράλληλα από αέρος ενισχύθηκε η δύναμη κατάσβεσης με αποτέλεσμα σήμερα να επιχειρούν οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

