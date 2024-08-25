Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει πως συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής από υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους το Φθινοπωρινό Τετράμηνο 2024 με έναρξη σπουδών 7 Οκτωβρίου 2024.

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει αυτοτελές πτυχίο Νομικής Ελληνικού Δικαίου που εξασφαλίζει εγγραφή στα Μητρώα Ασκούμενων Δικηγόρων της Ελλάδας, χωρίς εξετάσεις επάρκειας.

Παράλληλα προσφέρει Μεταπτυχιακές Σπουδές Εξ Αποστάσεως στις ειδικεύσεις: Ποινικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, ενώ δίνει τη δυνατότητα και για Διδακτορικές Σπουδές στη Νομική Επιστήμη.

Έχοντας ταυτιστεί με την ποιοτική εκπαίδευση, την καινοτομία υψηλής τεχνολογίας, τη διασύνδεση με τη βιομηχανία, την κοινωνία και την αγορά εργασίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την πλέον την ιδανικότερη επιλογή για σπουδές στην Κύπρο.

Σπουδές 5 Αστέρων

Με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης πανεπιστήμιων QS Stars University Ratings 2021, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη διάκριση Πέντε Αστέρια (rated excellent) για τη συνολική του επίδοση. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, της διεθνοποίησης, της στήριξης των φοιτητών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για το πρόγραμμα Ιατρικής.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 00357-22713000 ή στο info@euc.ac.cy



