Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Έναν αδιανόητο εφιάλτη βιώνει ένας κάτοικος στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας, ο οποίος έπεσε θύμα διάρρηξης για 3η φορά μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Το τελευταίο περιστατικό, που ξεπερνά κάθε όριο θράσους, σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 11/02, λίγο μετά τις 22:30, την ώρα που ο άνδρας ξεκουραζόταν στο σπίτι του.

Ο ιδιοκτήτης αιφνιδιάστηκε πλήρως όταν ξαφνικά αντιλήφθηκε πως 3 άγνωστοι είχαν καταφέρει να παραβιάσουν την είσοδο και βρίσκονταν ήδη εντός της οικίας. Οι κακοποιοί άρχισαν να αφαιρούν αντικείμενα αξίας, όμως η παρουσία του ιδιοκτήτη ανέτρεψε τα σχέδιά τους. Μόλις οι δράστες συνειδητοποίησαν ότι έγιναν αντιληπτοί, δεν έχασαν χρόνο και τράπηκαν σε φυγή τρέχοντας προς την έξοδο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι 3 άνδρες επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο που τους περίμενε και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση με μεγάλη ταχύτητα. Παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστο το τι ακριβώς κατάφεραν να αποσπάσουν από το εσωτερικό της οικίας, καθώς ο ιδιοκτήτης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε πλήρη καταγραφή των απωλειών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στους γύρω δρόμους και τις εξόδους της πόλης. Οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να είναι οι ίδιοι που είχαν «χτυπήσει» το ίδιο σπίτι και στο παρελθόν. Μέχρι αυτή την ώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό τους παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με την ασφάλεια Χαλκίδας να έχει αναλάβει την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.