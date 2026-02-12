Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα στο κέντρο της Αθήνας, που κατέληξε σε ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικού και σύλληψη του δράστη.

Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μοτοσυκλέτα που κατέληξε στον ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικού και στη σύλληψη του δράστη σημειώθηκε χτες στις 18.20 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Τροχαίας Αττικής, έκαναν σήμα σε μοτοσυκλέτα να σταματήσει για έλεγχο, αλλά ο οδηγός της ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Τον καταδίωξαν όμως δικυκλιστές της Ομάδας και στην διασταύρωση των οδών Αχαρνών και Ηπείρου κατάφεραν, με τη συνδρομή περιπολικού, να τον εγκλωβίσουν.

Ο νεαρός όμως και πάλι έκανε έναν ελιγμό και έπεσε πάνω σε υπηρεσιακή μοτοσυκλέτα της Τροχαίας, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά έναν από τους αστυνομικούς.

Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι ημεδαπός, γεννηθείς το 2010, ενώ ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η μοτοσυκλέτα είχε κλαπεί την περασμένη Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2026, από την περιοχή των Εξαρχείων.

Πηγή: Skai.gr

