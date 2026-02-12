Η «Αθηνά» - ο ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζει τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας - αποκαλύφθηκε σήμερα, Πέμπτη στο φρέαρ του Ευαγγελισμού, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Η φάση αυτή του έργου, στη γλώσσα του κατασκευαστικού κλάδου ονομάζεται breakthrough. Αφού ξεκίνησε από την Κατεχάκη, έχει κατασκευάσει ήδη σήραγγα 5,1 χιλιομέτρων. Η «Αθηνά» - τελευταίας γενιάς μετροπόντικας της ΑΒΑΞ - δεν μένει μόνο στη διάνοιξη της σήραγγας. Παράλληλα κατασκευάζει τη σήραγγα, αφού σε κάθε ενάμιση μέτρο διάνοιξης, τοποθετεί αντίστοιχο τσιμεντένιο δακτύλιο, αφήνοντας πίσω του έτοιμη σήραγγα.

Μέχρι σήμερα και δουλεύοντας σε βάρδιες όλο το 24ωρο, η «Αθηνά» και το προσωπικό της ΑΒΑΞ έχει τοποθετήσει 3.393 τέτοια «δαχτυλίδια» σκυροδέματος, διαγράφοντας τη διαδρομή Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή. Υπολογίζεται δε, ότι το χώμα που έχει απομακρυνθεί, υπερβαίνει τις 400.000 κυβικά μέτρα.

Ο μήκους 100 μέτρων μετροπόντικας, σημείο αναφοράς όχι μόνο για την κατασκευή της σήραγγας αλλά συνολικά για την τεχνογνωσία στη χώρα, μετά το τέλος της αποστολής του θα αποσυναρμολογηθεί, θα βγει στην επιφάνεια της γης και εν συνεχεία θα αποθηκευτεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να είναι έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι σε επόμενο έργο.

Η επόμενη μέρα για την Αθηνά και η πορεία της Νίκης

​Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής της, η «Αθηνά», η οποία έχει μήκος 100 μέτρων, πρόκειται να αποσυναρμολογηθεί και να βγει στην επιφάνεια προκειμένου να αποθηκευτεί, παραμένοντας έτοιμη για μελλοντικά έργα.



Την ίδια ώρα, η προσοχή στρέφεται στον δεύτερο μετροπόντικα, τη «Νίκη», η οποία ακολουθεί αντίθετη πορεία από το άλσος Βεΐκου. Η «Νίκη» έχει ήδη κατασκευάσει σήραγγα 2.960 μέτρων, καλύπτοντας το 42% της δικής της διαδρομής των 7,5 χιλιομέτρων, και συνεχίζει την πορεία της από την πλατεία Κυψέλης προς τα Δικαστήρια και τα Εξάρχεια, με τελικό προορισμό επίσης τον Ευαγγελισμό. ​



Στελέχη της «Ελληνικό Μετρό» υπογράμμισαν ότι «η έλευση της Αθηνάς στον Ευαγγελισμό αποτελεί το σημαντικότερο ορόσημο για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας». Σε ό,τι αφορά τα επόμενα στάδια, τόνισαν πως «μετά το breakthrough και την απομάκρυνση του μηχανήματος, το βάρος θα πέσει πλέον στην κατασκευή των σταθμών» που θα εξυπηρετούν τις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας.

