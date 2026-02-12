Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ στην Τούμπα, λίγο πριν την σέντρα του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.

Λίγο πριν από την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, παραδοσιακά ένας οπαδός μπαίνει στο γήπεδο και χτυπά το τύμπανό του, δίνοντας τον ρυθμό στην κερκίδα.

Χθες, στον αγωνιστικό χώρο εμφανίστηκε μαυροφορεμένη η μητέρα του Χρήστου, ενός από τους επτά οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Δείτε το βίντεο:

Με την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός άφησε στην θύρα 4 στεφάνι και λευκά τριαντάφυλλα, στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.