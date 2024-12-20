Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία των Κυθήρων μετά τον θάνατο του νεαρού προέδρου της τοπικής κοινότητας Καραβά.

Τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα καθώς όπως αναφέρει το kythera.news είχε προηγηθεί σοβαρό επεισόδιο μεταξύ του θανόντος με τον προέδρου της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας ο οποίος τραυματίστηκε.

Ο τελευταίος, σύμφωνα με το τοπικό site νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο του νησιού, ενώ οι λεπτομέρειες της συμπλοκής παραμένουν υπό διερεύνηση. Μάλιστα κατά ττο επεισόδιο φέρεται να τραυματίστηκε και η σύζυγος του.

Μετά το περιστατικό ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, φέρεται να μετέβη στην περιοχή της Πλατείας Άμμου όπου έβαλε τέλος στη ζωή του.

Αργότερα διεκομίσθηκε στο Τριφύλλειο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τα αίτια του θανάτου αναμένεται ιατροδικαστική διερεύνηση.

Τα πραγματικά αίτια ερευνώνται από την ΕΛΑΣ, ενώ υπάρχει διάσταση μεταξύ των πληροφοριών που φθάνουν στα δημοσιογραφικά γραφεία.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για διαφορές μεταξύ των δυο πλευρών που έχουν να κάνουν με ζητήματα της κοινότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.