Σε ένα ζωντανό εμπορικό κέντρο μετατρέπεται σήμερα, Παρασκευή, ο Πειραιάς, με τα καταστήματά του να είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα, με ελκυστικές προσφορές και ειδικές εκπτώσεις. Η «Κόκκινη Νύχτα» στον Πειραιά, η γιορτή της πόλης που έγινε θεσμός, είναι και πάλι έτοιμη να υποδεχτεί τον κόσμο και να γεμίσει την πόλη με φως, μουσικές και κέφι.

Εκτός όμως από την παράταση του ωραρίου στα καταστήματα, οι Πειραιώτες αλλά και οι επισκέπτες της πόλης θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξεχωριστές εκδηλώσεις και δρώμενα με χριστουγεννιάτικη διάθεση, όπως συναυλία, χορευτικές παραστάσεις, δραστηριότητες για τα παιδιά, το Χωριό των Ξωτικών, face painting, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, θα υπάρχουν djs σε διάφορα σημεία της πόλης, ζογκλέρ, ενώ για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί το ‘Κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού' όπου σε μαγαζιά της πόλης βρίσκει κανείς το τυχερό νούμερο και κερδίζει.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Θεόδωρος Καπράλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε: «Η Κόκκινη Νύχτα είναι πια ένας θεσμός για την πόλη, με πολλές δράσεις που πραγματοποιούνται από τον Εμπορικό Σύλλογο, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά. Η διοργάνωση έχει στεφθεί με μεγάλη επιτυχία, καθώς σε αυτήν συμμετέχουν όλα τα καταστήματα του κέντρου του Πειραιά, ενώ βλέπουμε ότι όλο και περισσότερα καταστήματα ‘αγκαλιάζουν' τη συγκεκριμένη δράση. Το σημαντικό είναι ότι μέσα σε αυτή τη γιορτινή διάθεση των Χριστουγέννων, είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσουμε τον κόσμο και να μας γνωρίσει λίγο περισσότερο.»

Σύμφωνα με τον κ. Καπράλο, την «Κόκκινη Νύχτα», περιμένουν με ανυπομονησία όχι μόνο τα καταστήματα αλλά και ο κόσμος. «Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον κόσμο, να αλλάξει τη διάθεσή του. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αγορά είναι η κοινωνικοποίησή μας, δηλαδή η ανάγκη να βγούμε και να αλλάξει η διάθεσή μας. Με όλες αυτές τις εκδηλώσεις μπαίνουμε στο χαρούμενο κλίμα των Χριστουγέννων. Θα έχουμε μια πολύ ωραία βραδιά, με τα καταστήματα να έχουν πολύ δυνατές τιμές, προσελκύοντας τους καταναλωτές. Όμως πέρα από τα ψώνια είναι μια καλή ευκαιρία για τους επισκέπτες της πόλης, να γνωρίσουν τον Πειραιά, που είναι μια πόλη η οποία προσφέρει τα πάντα και όσον αφορά την αγορά, αλλά και την εστίαση και την ψυχαγωγία γενικότερα.»

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επεσήμανε: «Ο Δήμος Πειραιά διοργανώνει και αυτές τις γιορτές σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά την «Κόκκινη Νύχτα», μια καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με παράλληλες δράσεις και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στιγμές χαράς στον κόσμο, δημιουργώντας ένα άκρως εορταστικό σκηνικό στην πόλη μας. Ως δημοτική αρχή θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε συνέργειες οι οποίες αναδεικνύουν την εξωστρέφεια της πόλης συμβάλλοντας παράλληλα στην τόνωση της αγοραστικής κίνησης των καταστημάτων του Πειραιά, στηρίζοντας έμπρακτα την τοπική επιχειρηματικότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά Θοδωρή Καπράλο για την εξαιρετική μας συνεργασία και να καλέσω τους Πειραιώτες και τους επισκέπτες της πόλης μας να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή στο κέντρο του Πειραιά».

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (17:30-23:30)

«Rudolf και ο Ξυλοπόδαρος των Χριστουγέννων» [17:00-19:00]

Μικροί και μεγάλοι θα συναντήσουν τον αγαπημένο Rudolf και τον Ξυλοπόδαρο των Χριστουγέννων με τις εντυπωσιακές τους στολές. Μπορούν να φωτογραφηθούν μαζί τους και να χορέψουν στον ρυθμό της γιορτής.

«Χορός από τη Σχολή Deborah Thomson» [17:30]

Η Σχολή Χορού Deborah Thomson παρουσιάζει μια εντυπωσιακή χορευτική παράσταση γεμάτη ενέργεια και ρυθμό, προσφέροντας μοναδικές στιγμές διασκέδασης για όλους.

«Μοντέρνος χορός από τη Σχολή Angel Dancesport Academy» [18:30]

Η σχολή Angel Dancesport Academy μας καλεί να απολαύσουμε μια χορευτική εκδήλωση γεμάτη πάθος και εντυπωσιακές κινήσεις.

Συναυλία με τη δημοφιλή τραγουδίστρια Ιουλία Καλλιμάνη από τον «104,6 My Radio» [19:00]

Τα φαναράκια των ευχών [21:00]

Ένα συμβολικό δρώμενο όπου μικροί και μεγάλοι αφήνουν στον ουρανό τα φαναράκια τους, συνοδευόμενα από τις ευχές τους για αγάπη, υγεία και ευτυχία.

Το χωριό των Ξωτικών- Πλατεία Κοραή

«Μαγική συνάντηση με τον Αϊ Βασίλη» [17:00-21:00]

Στο σπιτάκι του 'Αγιου Βασίλη, τα παιδιά ζουν τη μαγεία των Χριστουγέννων. Μιλούν με τον 'Αγιο, μοιράζονται ευχές και όνειρα, φωτογραφίζονται σε παραμυθένιο σκηνικό, παίρνουν γλυκά ή το "Πιστοποιητικό Καλού Παιδιού" και διασκεδάζουν με τα παιχνιδιάρικα ξωτικά.

«Face Painting» από το ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ [18:00-20:00]

Ταλαντούχοι καλλιτέχνες μεταμορφώνουν τα παιδιά σε αγαπημένους χριστουγεννιάτικους ήρωες, με χαρούμενα σχέδια γεμάτα χρώματα και λάμψη.

«Το εργαστήρι των ξωτικών» [17:00-21:00]

Με τη βοήθεια των ξωτικών, τα παιδιά συμμετέχουν σε διασκεδαστικά παιχνίδια, ακούν χριστουγεννιάτικες ιστορίες και τραγουδούν γιορτινά τραγούδια. Επιπλέον, απολαμβάνουν ζωγραφική προσώπου και κατασκευάζουν μικρές χειροτεχνίες, όπως δώρα και κορνίζες.

«Χριστουγεννιάτικες Εκπλήξεις» [17:00-22:00]

Ο Αρχιξωτικός των Χριστουγέννων απασχολεί τα παιδιά με χριστουγεννιάτικα παιχνίδια και χορό [16:30-17:00]. Ακολουθεί Magic Show με εντυπωσιακά ταχυδακτυλουργικά κόλπα [18:00-18:30], αλλά και ένα ακροβατικό Show με δύσκολα νούμερα ισορροπίας, που θα καθηλώσουν το κοινό [19:00-19:30].

«Street night party»

Το «Κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού»

Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, σε όλα τα συμμετέχοντα καταστήματα θα είναι τοποθετημένη μια γυάλα με κλειστούς φακέλους. Κάθε φάκελος κρύβει έναν μυστικό αριθμό πόντων. Όποιος συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό πατίνι, ενώ η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΚΑΝΑΛΙ 1. Ο τυχερός νικητής θα παραλάβει το δώρο του σήμερα, Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, το βράδυ, στην πλατεία Κοραή.

«Χριστουγεννιάτικες μελωδίες»: Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά θα συνοδεύσει μουσικά τις δράσεις.

«Η μασκότ του Ολυμπιακού» : Η μασκότ του Ολυμπιακού θα μοιράζει συμβολικά δώρα και θα φωτογραφίζεται με τα παιδιά.

«Το τρένο των ξωτικών» : Το «τρένο των ξωτικών» περιμένει μικρούς και μεγάλους για μια μαγική διαδρομή στο κέντρο της πόλης.

«Πύργος Πειραιά» :Ειδικά για την Κόκκινη Νύχτα, ο Πύργος του Πειραιά, θα είναι φωτισμένος στα κόκκινα.

DJ Christmas music [Καραΐσκου & Μπουμπουλίνας, 17:00-21:00]

DJ Christmas music [Σωτήρος Διός & Βασιλέως Γεωργίου,17:00-21:00]

DJ Christmas music [Τσαμαδού & Ζωσιμάδων, 19:00-22:00]

DJ Christmas music [Γούναρη 10-12, 19:00-22:00]

Ζογκλέρ με φωτιές [Βασιλέως Γεωργίου & Αλκιβιάδου,17:00-18:00]. Εντυπωσιακοί ζογκλέρ με φωτιές μαγεύουν τους περαστικούς, προσφέροντας μια μοναδική, ατμοσφαιρική εμπειρία.

Μουσικό Ντουέτο [πεζόδρομος Σωτήρος Διός & Αλκιβιάδου,17:00-20:00]. Ένα μουσικό ντουέτο θα γεμίσει την ατμόσφαιρα με εορταστικούς ήχους και μελωδίες.

Διασκέδαση για όλους [17:00-20:00]. Ξυλοπόδαροι, μασκότ, μάγοι, ξωτικά και Αϊ Βασίληδες θα πλημμυρίσουν το κέντρο της πόλης, μεταφέροντας το πνεύμα των Χριστουγέννων σε μικρούς και μεγάλους.

Το μαγικό λεωφορείο. Το μαγικό ταξίδι του Χριστουγεννιάτικα στολισμένου Diabetes Magic Bus της ΑΜΚΕ «Με Οδηγό το Διαβήτη» συνεχίζεται την Κόκκινη Νύχτα στον Πειραιά.

Δωροεπιταγές: Τα καταστήματα της πόλης θα μοιράσουν δωροεπιταγές στους καταναλωτές, ενισχύοντας τη γιορτινή αγοραστική εμπειρία [πλατεία Κοραή, 17:00 -21:00].

Χορός από τη Σχολή Μπαλέτου «ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» [20:30, Βασ. Γεωργίου & Πραξιτέλους].

Eντυπωσιακό face painting για μικρούς και μεγάλους από τη Σχολή «ANNA TSOROU - BEAUTY STUDIES AND SEMINARS» [19:00, Ηρώων Πολυτεχνείου & Δραγάτση].

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την Παιδική Χορωδία του ΠΕΙΡΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥ [20:30, Σωτήρος Διός & Καραΐσκου].

Ο 'Αγιος Βασίλης και τα ξωτικά του φωτογραφίζονται με τα παιδιά [Ηρώων Πολυτεχνείου και Σωτήρος Διός, 18:00-20.00, ΙΕΚ ΑΚΜΗ].

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

