Ναυάγιο με 8 νεκρούς μετανάστες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, στη Ρόδο συνέβη το πρωί στην περιοχή Αφάντου όταν ο χειριστής του σκάφους στο οποίο επέβαιναν έκανε ελιγμούς για να αποφύγει το λιμενικό.

Αποτέλεσμα οι μετανάστες να πέσουν στη θάλασσα και 8 να πνιγούν. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 18 άτομα ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από τρία πλωτά του λιμενικού.

Επίσης από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας

Με αφορμή το τραγικό γεγονός ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, έκανε λόγο «για αδίστακτο κύκλωμα διακινητών» το οποίο «μπροστά στο παράνομο κέρδος του, θυσίασε και σήμερα τις ζωές 8 συνανθρώπων μας, μεταξύ των οποίων είναι και ένα μικρό παιδί. Γι’ αυτό θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπινων ζωών και μάλιστα, κάτω από τραγικές συνθήκες. Το είχα πει και πριν λίγες μέρες με αφορμή παρόμοια τραγωδία στη Σάμο. Θα το πω και σήμερα. Στόχος του Υπουργείου, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και εμού προσωπικά, είναι να μπει ένας φραγμός σε αυτό το άθλιο κύκλωμα των διακινητών. Ο στόχος αυτός είναι μη διαπραγματεύσιμος. Η απόφασή μας είναι να αντιμετωπίσουμε οριστικά το μεγάλο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης που ξεπερνά τα όρια αντοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα το αντιμετωπίσουμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.