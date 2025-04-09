Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Χαλκίδας από την τραγωδία που σημειώθηκε χτες Τρίτη, όταν ένας 75χρονος σκότωσε έναν 50χρονο στον Μύτικα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Φίλος του 50χρονου ηλεκτρολόγου, ανέφερε στο eviathema.gr πως ο άτυχος άνδρας, πατέρας τεσσάρων παιδιών, είχε αγοράσει το σπίτι στο οποίο διέμενε ο δράστης, μέσω πλειστηριασμού. Το πρωί της μοιραίας ημέρας πήγε εκεί, με σκοπό να ζητήσει το κομπιουτεράκι που άνοιγε την πόρτα του γκαράζ. Εκείνη τη στιγμή, και χωρίς προηγούμενη έντονη αντιπαράθεση, ο 75χρονος πήρε το όπλο που είχε στο σπίτι και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 50χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος ήταν η αδερφή του δράστη που ειδοποίησε και την αστυνομία. Όπως είπε στη μαρτυρία της, ο 70χρονος τον πυροβόλησε μία φορά στο κεφάλι και τρεις στην πλάτη το θύμα. Στη συνέχεια σήκωσε προς τον λαιμό του το όπλο και αυτοπυροβολήθηκε πέφτοντας νεκρός σχεδόν δίπλα στο θύμα του.

Το σοκ στην τοπική κοινωνία παραμένει έντονο, καθώς πολλοί κάνουν λόγο για ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Οι κάτοικοι του Μύτικα μιλούν για έναν άνθρωπο σε απόγνωση, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι η ένταση γύρω από μια οικονομική υπόθεση, θα κατέληγε σε αιματοχυσία.

Οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για την υπόθεση, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση και οι μαρτυρίες των συγγενών για να συμπληρωθεί το παζλ του εγκλήματος.

