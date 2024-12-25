Χαλκιδική: Το μεγαλύτερο χριστόψωμο της Ελλάδας για το «μέλωμα του Χριστού» - Δείτε βίντεο

“Το Μέλωμα του Χριστού”, ένα έθιμο που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, αναβίωσε και φέτος, παραμονή Χριστουγέννων στην Αρναία Χαλκιδικής από την Πολιτιστική και Επιμορφωτική Εταιρεία Αρναίας, παρουσία πλήθους Αρναιωτών και επισκεπτών. Άκρως Χριστουγεννιάτικη ήταν η ατμόσφαιρα στην κεντρική πλατεία του χωριού με τη συμμετοχή της φιλαρμονικής.

Στους πρόποδες του Χολομώντα και σε υψόμετρο 600μ. , κάτοικοι και επισκέπτες κατέκλυσαν την πλατεία της Αρναίας, και τους δόθηκαν κομμάτια με μέλι και καρύδια. Την κατανυκτική εκδήλωση συνόδευσαν με τις μελωδίες τους, η μικτή χορωδία της περιοχής και η φιλαρμονική ορχήστρα.

Το Χριστόψωμο, διαστάσεων 2Χ2 μέτρων και βάρους 400 κιλών, συμβολίζει την τροφή που δίνουν οι πιστοί στο Χριστό, κατά τα πρώτα βήματα της γέννησής του.

Λίγα λόγια για το Έθιμο



Κάθε χρόνο, το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, όλες οι οικογένειες συγκεντρώνονται γύρω από το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, πιστοί στα ήθη και τα έθιμα, για την κοπή του Χριστόψωμου.



Το πολύ παλιό αυτό έθιμο εδώ και αρκετά χρόνια η Πολιτιστική και Επιμορφωτική Εταιρεία Αρναίας, το μετέφερε στην κεντρική πλατεία. Για να απολαμβάνουν όμως όλοι το παραπάνω έθιμο τη συγκεκριμένη βραδιά, προηγείται μια διαδικασία που μοιάζει με ιεροτελεστία και ξεκινάει από το πρωί της ημέρας αυτής.



Γιορτινή ατμόσφαιρα επικρατεί στο εργαστήριο, όση ώρα χρειάζεται για το φούσκωμα της ζύμης, το φούρνισμα, το ψήσιμο. Αργά το απόγευμα, το Χριστόψωμο και τα καρύδια με το μέλι μεταφέρονται στην κεντρική πλατεία της Αρναίας. Εκεί πλήθος κόσμου περιμένει υπομονετικά, αψηφώντας το κρύο, την τέλεση του εθίμου.



Η μικτή χορωδία της Αρναίας ξεπροβάλει από τα παραδοσιακά καλντερίμια μας, ψάλλοντας τα κάλαντα ενώ κρατούν όλοι στα χέρια τους αναμμένα φαναράκια. Κατηφορίζουν προς το κέντρο της πλατείας όπου διενεργείτε το έθιμο. Από την άλλη πλευρά ακούγετε η μπάντα μας με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες.



Στη συνέχεια αφού ευλογηθεί μοιράζεται το Χριστόψωμο και το μέλι με τα καρύδια στον κόσμο. Αλήθεια, πόσο μαγευτικό γίνεται αυτό το έθιμό μας όταν όλοι γινόμαστε μέλη της ίδιας οικογένειας που ετοιμάζεται να δεχθεί το θαύμα της Γέννησης του Χριστού.

