Ο παγετός που έχει δημιουργηθεί σε σημεία του οδικού δικτύου, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, καθιστά απαραίτητη, σύμφωνα με την Αστυνομία, την χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων από τους οδηγούς των οχημάτων.

Ειδικότερα, η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων είναι αναγκαία στα παρακάτω σημεία:

Από το 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαβρύτων - Διακοπτού, μέσω της μονής Μεγάλου Σπηλαίου

Από το 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαβρύτων - Πατρών, μέσω Χαλανδρίτσας

Από το 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαβρύτων - Κλειτορίας, μέσω Λουσών και Πριόλιθου

Από το 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαβρύτων - Αιγίου, μέσω Φτέρης

Στην επαρχιακή οδό που συνδέει την τοπική κοινότητα Περιστέρας του Δήμου Αιγιαλείας με το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων.

Επίσης, στην Αχαΐα, διεξάγεται με δυσχέρεια, λόγω πτώσης φερτών υλικών, η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στην πάλαια εθνική οδό Κορίνθου - Πατρών, στο ύψος του Ελαιώνα

Στην επαρχιακή οδό Ελαιώνα - Μαμουσιάς, στο ύψος της περιοχής Δελιβενιώτικα

Στην επαρχιακή οδό Αιγίου - Φτέρης - Καλαβρύτων και συγκεκριμένα 300 μέτρα πριν από την είσοδο στην κοινότητα Φτέρη

Στην Αιτωλοακαρνανία, λόγω χιονόπτωσης και παγετού είναι απαραίτητη η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων από την τοπική κοινότητα Λαμπιρίου, έως την θέση Αραποκέφαλα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες και στα οχήματα που κινούνται προς τα χιονοδρομικά κέντρα της Ημαθίας και συγκεκριμένα στις επαρχιακές οδούς Νάουσας-Σελίου (από το 9ο χιλιόμετρο), Βέροιας-Σελίου (από το 18ο έως το 26ο χιλιόμετρο) και από Νάουσα προς 3-5 Πηγάδια (από το 9ο χιλιόμετρο).

Επίσης, αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται σε τμήμα της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας-Κοζάνης, μέσω Καστανιάς.

Πηγή: skai.gr

