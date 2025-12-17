Απίστευτες εικόνες κατεγράφησαν σε σχολείο στο Χαλάνδρι, το οποίο τελεί υπό κατάληψη, με καθηγητή να πιάνει τα δάχτυλα μαθητή με κόφτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η διευθύντρια με έναν καθηγητή προσπάθησαν να σπάσουν την κατάληψη και να κόψουν την αλυσίδα με έναν κόφτη.

Ως αποτέλεσμα, ένας μαθητής τραυματίστηκε και κατέληξε στο νοσοκομείο, με κατάγματα σε δυο δάχτυλα.

Στο βίντεο – ντοκουμέντο που παρουσίασε ο ΣΚΑΪ, φαίνεται ένας νεαρός να φωνάζει πως πονάει και καλούσε τον καθηγητή να σταματήσει.

Η διευθύντρια με τη σειρά της αρνείται πως προκάλεσε ο καθηγητής την κάκωση και μάλιστα έκανε λόγο για ένα απλό οίδημα, ενώ ανέφερε πως θα κάνει μήνυση στον μαθητή.

Σημειώνεται πως έχει σχηματιστεί δικογραφία τόσο για τη διευθύντρια όσο και για τον καθηγητή.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.