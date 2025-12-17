Και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναμένεται να είναι παρούσα στην παρουσίαση της υπόθεσης εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη δια θαλάσσης μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από τη λατινική Αμερική στην Ευρώπη με τη χρήση αλιευτικών σκαφών.

Στην παρουσίαση η οποία θα γίνει το μεσημέρι λίγο πριν τις 15.00 στο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής θα βρεθεί η πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και αξιωματούχοι συναρμόδιων υπηρεσιών.

Τις λεπτομέρειες για το πως συνέλαβαν τον «Έλληνα Εσκομπάρ» και τους συνεργάτες του αναμένεται να αναφέρουν ο διευθυντής του ελληνικού FBI και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Για την εξάρθρωση του κυκλώματος η ΕΛ.ΑΣ. συνεργάστηκε με την αμερικανική υπηρεσία DEA της πρεσβείας των ΗΠΑ. Έτσι, η παρουσία της πρέσβειρας έχει συμβολικό χαρακτήρα. Παράλληλα, όμως εκτιμάται ότι ίσως είναι και ένα μήνυμα για τα καρτέλ ναρκωτικών που «κυνηγάει» η αμερικανική κυβέρνηση.

