Διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου στη Γλυφάδα.

Οι δράστες, σύμφωνα με την καταγγελία η οποία καταγράφηκε σήμερα (17/12) το πρωί λίγο μετά τις 06.00, έσπασαν τη γυάλινη πόρτα εισόδου καταστήματος και άρπαξαν κινητά τηλέφωνα και smartwatches εκτιμώμενης αξίας περίπου 15.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, οι διαρρήκτες έγιναν «καπνός», με την Αστυνομία να διεξάγει έρευνες για εντοπισμό τους.

