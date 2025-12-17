Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γλυφάδα: Έσπασαν τη τζαμαρία και άρπαξαν κινητά και smartwatches αξίας περίπου 15.000 ευρώ

Η καταγγελία για τη διάρρηξη έγινε γύρω στις 06.40 το πρωί της Τετάρτης - Οι διαρρήκτες έγιναν «καπνός» με την Αστυνομία να διεξάγει έρευνες για εντοπισμό τους

Διαρρήκτης

Διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου στη Γλυφάδα.

Οι δράστες, σύμφωνα με την καταγγελία η οποία καταγράφηκε σήμερα (17/12) το πρωί λίγο μετά τις 06.00, έσπασαν τη γυάλινη πόρτα εισόδου καταστήματος και άρπαξαν κινητά τηλέφωνα και smartwatches εκτιμώμενης αξίας περίπου 15.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, οι διαρρήκτες έγιναν «καπνός», με την Αστυνομία να διεξάγει έρευνες για εντοπισμό τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: διάρρηξη Γλυφάδα κινητά Smartwatch
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark