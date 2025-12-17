Για την καταγγελία του Γιάννη Αλαφούζου ότι το ΕΚΚΟΜΕΔ επιχείρησε να επιβάλει προληπτική λογοκρισία στον ΣΚΑΪ και στο ντοκιμαντέρ που επιμελείται ο Αλέξης Παπαχελάς, «17 Νοέμβρη, Άνοδος και Πτώση», ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ο οποίος ήταν καλεσμένος σήμερα, Τετάρτη, στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Αταίριστοι».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Καταρχάς να πούμε ότι δεν τίθεται θέμα λογοκρισίας, γιατί η λογοκρισία είναι όταν απαγορεύεται να προβληθεί κάτι. Έχουμε μια εδραιωμένη δημοκρατία, δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί αυτό, ούτε προφανώς θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Πολλώ δε μάλλον για μια έρευνα ενός εκ των πιο έγκριτων δημοσιογράφων της χώρας, τον κ. Παπαχελά που κάθε τέτοια του δουλειά αποτελεί υπόδειγμα κύρους, αξιοπιστίας και ευκαιρίας εμείς οι νεότεροι να μάθουμε τι έγινε στο παρελθόν. Και δεν εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου, μιλάω εκπροσωπώντας και τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Μιλάμε για το εάν μπορεί ή πρέπει το κράτος να χρηματοδοτήσει ένα προϊόν, μια έρευνα. Το αντικείμενο της συζήτησης δεν είναι η λογοκρισία, είναι θέμα χρηματοδότησης.

» Τι άλλαξε; Από την πρώτη απόφαση που ήταν θετική μέχρι τη στιγμή της δεύτερης απόφασης, μεσολάβησε μια επιστολή των συγγενών των θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν βιώσει τον απόλυτο πόνο, με την οποία επισήμαναν ότι δεν δέχονται να είναι στην ίδια εκπομπή, στο ίδιο ντοκιμαντέρ, στην ίδια έρευνα, οι ίδιοι με τον δολοφόνο του πατέρα τους, του αδερφού τους, του παιδιού τους, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν χάσει και τα παιδιά τους. Αυτό το στάθμισε ο ΕΚΚΟΜΕΔ και μετά από αυτή την επιστολή έκρινε, χωρίς να αμφισβητεί κανένας μας ούτε την εγκυρότητα, ούτε τα κίνητρα του κ. Παπαχελά, ο οποίος μάλιστα ξαναλέω πως έχει αναδείξει τέτοια σοβαρά συμβάντα και ο ίδιος ο ΣΚΑΪ, είναι ένα κανάλι που έχει πέσει θύμα τρομοκρατικών ενεργειών.

» Αυτό λοιπόν που στάθμισε ο ΕΚΚΟΜΕΔ είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον πόνο των ανθρώπων, είναι ένα ζήτημα πολύ φορτισμένο. Το γεγονός ότι έστειλαν μια επιστολή σίγουρα κινητοποίησε τον ΕΚΚΟΜΕΔ, δεν μπορείς να αγνοήσεις μια τέτοια επιστολή συγγενών θυμάτων. Αυτό που λέγανε είναι πως 'δεν μπορεί να προβάλλεται μαζί με εμάς ο δολοφόνος του πατέρα μας, του αδερφού μας, του παιδιού μας, και μάλιστα ένας serial killer, αμετανόητος δολοφόνος που περπατούσε στο σημείο που σκοτώθηκε, για παράδειγμα, ο Θάνος Αξαρλιάν'.

Δεν είναι δυνατόν, έκρινε ο ΕΚΚΟΜΕΔ, να επιδοτηθεί κάτι που θα προβάλει τον δολοφόνο και δεν θα προβάλει τα θύματα».

«Κανείς δεν λογοκρίνει κανέναν, σε καμία περίπτωση», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: skai.gr

