Αναβλήθηκε για τις 25 Φεβρουαρίου η δίκη του αστυνομικού που επιτέθηκε στον εθελοντή Αη Βασίλη και χαιρέτησε ναζιστικά το πλήθος στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δικηγόρος του αστυνομικού που παρουσιάστηκε ως «άγγελος» του κατηγορουμένου στο δικαστήριο, ζήτησε την αναβολή, καθώς όπως είπε ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται στην ψυχιατρική κλινική του Ευαγγελισμού, με εντολή εισαγγελέα.

Σε βάρος του αστυνομικού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απειλή, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη κατά συρροή και έχει επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της μη προσέγγισης με τους παθόντες.

