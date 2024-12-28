Με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά πλέει το επιβατηγό - οχηματαγωγό ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ λόγω μηχανικής βλάβης που παρουσίασε στην αριστερή κύρια μηχανή του, ενώ βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της νήσου Αίγινας.

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από Αγκίστρι και Αίγινα με 182 επιβάτες και 18μελες πλήρωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο επιστρέφει στον Πειραιά με μειωμένη ταχύτητα. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης έως 5 μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

