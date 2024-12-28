Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ένας 20χρονος και ένας 19χρονος, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς στα Χανιά και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς όπλα και κάλυκες.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο δράσεων, μετά από καταγγελία μεταμεσονύκτιες ώρες χθες αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κισάμου, πραγματοποίησαν έρευνα σε σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή του Δήμου Κισάμου από όπου περισυνέλλεξαν 5 κάλυκες.

Από την αξιοποίηση στοιχείων της υπηρεσίας, προέκυψε ότι δυο ημεδαποί είχαν προβεί στη ρήψη των άσκοπων πυροβολισμών, οπότε και ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο όπλα και οι ημεδαποί συνελήφθησαν.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισάμου.

Πηγή: skai.gr

