«Μπαλωθιές» στην Κίσαμο Χανίων - Συνελήφθησαν 2 νεαροί

Αστυνομικοί του Α.Τ Κισάμου κατέσχεσαν όπλα και κάλυκες που είχαν στην κατοχή τους ένας 20χρονος και ένας 19χρονος 

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ένας 20χρονος και ένας 19χρονος, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς στα Χανιά και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς όπλα και κάλυκες.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο δράσεων, μετά από καταγγελία μεταμεσονύκτιες ώρες χθες αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κισάμου, πραγματοποίησαν έρευνα σε σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή του Δήμου Κισάμου από όπου περισυνέλλεξαν 5 κάλυκες.

Από την αξιοποίηση στοιχείων της υπηρεσίας, προέκυψε ότι δυο ημεδαποί είχαν προβεί στη ρήψη των άσκοπων πυροβολισμών, οπότε και ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο όπλα και οι ημεδαποί συνελήφθησαν.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισάμου.

