Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο Παίδων Αγία Σοφία 13χρονη μαθήτρια που έπεσε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το πρωί της Δευτέρας, από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι.

Στο σχολείο έφτασε άμεσα Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ και μετέφερε τη μαθήτρια της Α' Γυμνασίου, αρχικά στο νοσοκομείο Αττικόν, όπου διασωληνώθηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Παίδων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 13χρονη στεκόταν στα κάγκελα, έκανε προς τα πίσω και έπεσε.

Πηγή: skai.gr

