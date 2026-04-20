Άγιος Νικόλαος: Δύο συλλήψεις για ζωοκλοπή

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός 17χρονου και ενός 22χρονου, για ζωοκλοπή προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος του 22χρονου σχηματίστηκε και δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ συνελήφθη, επίσης, 48χρονη γυναίκα για παραμέληση της εποπτείας του ανηλίκου.

Σύμφωνα με καταγγελία 48χρονου άνδρα, χθες το μεσημέρι, Κυριακή 19 Απριλίου, οι δύο συλληφθέντες, με τη χρήση οχήματος, αφαίρεσαν από το ποιμνιοστάσιό του αίγες και αφού έγιναν αντιληπτοί διέφυγαν. Άμεσα ακολούθησε έρευνα από αστυνομικούς σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας των δραστών, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν έξι αίγες οι οποίες αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα και του αποδόθηκαν.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο και φυσίγγια του 22χρονου, όπως και το όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

