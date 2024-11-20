Χαϊδάρι: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παραβίασε το κόκκινο φανάρι και σκότωσε μοτοσικλετιστή

Tροχαίο δυστύχημα με εμπλοκή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρίμινι στο Χαϊδάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον τόπο του συμβάντος το ασθενοφόρο, που εκτελούσε επείγουσα διακομιδή στο νοσοκομείο Αττικόν με χρήση ηχητικών οργάνων όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, πέρασε με κόκκινο φανάρι και συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που επέβαινε ένα άτομο και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη, τον τραυματισμό των δύο διασωστών και του συνοδού του περιστατικού.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, όλοι οι τραυματίες είναι σε σταθερή κατάσταση. Ο οδηγός με κάταγμα κλείδας και η συνοδηγός με κάταγμα οφθαλμικού κόγχου. Νοσηλεύονται στο Αττικόν. Διευκρινίζεται ότι ο ασθενής που μετέφεραν δεν είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι τον παρέλαβαν, ενώ ο συνοδός του ασθενούς έχει μυοσκελετικές κακώσεις.



Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννακός ζητά αυξημένη προσοχή από τους συναδέλφους του μετά το τραγικό περιστατικό.



Το μήνυμα του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννακού



«Προσοχή συνάδελφοι! Σε καμία περίπτωση δεν περνάμε με κόκκινο φανάρι. Κάθε παράβαση του ΚΟΚ γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του οδηγού με ό,τι σημαίνει αυτό. Αντιλαμβανόμαστε την ψυχολογική πίεση των διασωστών που επιχειρούν σε αντίξοες συνθήκες λόγω του έντονου κυκλοφοριακού κάθε μέρα στους δρόμους, την πολύ μικρή δύναμη των ασθενοφόρων που επιχειρούν στην Αττική, και έχει ως αποτέλεσμα τις μεγάλες καθυστερήσεις με συνέπεια την αγωνιώδη προσπάθεια των διασωστών για γρήγορη διακομιδή στα νοσοκομεία. Προέχει όμως πάντα η ασφάλεια των πολιτών, των διασωστών, η ασφάλεια των συνοδών και των ασθενών που διακομίζονται.

»Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια στους οικείους του μοτοσικλετιστή. Τα περαστικά μας στους 2 διασώστες, την ασθενή και τον συνοδό της».

Πηγή: skai.gr

