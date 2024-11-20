ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται παρτίδες λευκής και καστανής ζάχαρης από την αγορά

Zάχαρη λευκή κρυσταλλική και ζάχαρη καστανή από ζαχαροκάλαμο με ξένα σώματα, ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών επιβεβαίωσε την ύπαρξη ξένων σωμάτων (λευκών, πλαστικών, πολύ μικρού μεγέθους) σε προϊόντα (1) ζάχαρη λευκή κρυσταλλική και (2) ζάχαρη καστανή από ζαχαροκάλαμο, με την εμπορική επωνυμία «ROYAL SUGAR», σε χάρτινες συσκευασίες 1 Kg.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση των ακόλουθων παρτίδων των εν λόγω προϊόντων: 1) Προϊόν ζάχαρη κρυσταλλική λευκή, με ημερομηνίες συσκευασίας 19-08-2024, 26-08- 2024, 27-08-2024, 31-08-2024 και 2) Προϊόν ζάχαρη καστανή από ζαχαροκάλαμο, με ημερομηνίες συσκευασίας 30-08- 2024, 03-09-2024, 03-10-2024 και 23-10-2024.

Σημειώνεται ότι οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο φορέας καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.

Πηγή: skai.gr

