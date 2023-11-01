Μανώλης Μητσιάς: «Τα νέα ήθη και στην πολιτική, μας ήρθαν λίγο απότομα»!

«Τα νέα ήθη και στην πολιτική, μας ήρθαν λίγο απότομα. Ο καθένας μπορεί να κάνει στη ζωή του ό,τι θέλει, αλίμονο, αλλά είναι όπως το βλέπει κανείς. Θα δείξει στο μέλλον. Τί να σας πω;»

Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο αγαπημένος καλλιτέχνης Μανώλης Μητσιάς, σχολιάζοντας στον Status fm 107,7 Θεσσαλονίκης και στην εκπομπή Τάδε Έφη...Άρης, την... είσοδο του νέου αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη μαζί με τον σύζυγό του Tyler, στην πολιτική ζωή της χώρας.

« Είχα πολλές προτάσεις να κατέβω στην πολιτική αλλά δεν ήθελα να μπλεχτώ με την πολιτική. Όταν αναμειχθείς με την πολιτική πρέπει να κάνεις και πολλούς συμβιβασμούς και αυτό δεν ταιριάζει στον χαρακτήρα μου», συνέχισε ο κ. Μητσιάς.

Ερωτηθείς για την ποιότητα των τραγουδιών που γράφονται σήμερα ο μεγάλος ερμηνευτής είπε: «Η γενιά των μεγάλων δημιουργών όπως ο Θεοδωράκης, ο Μούτσης, ο Ξαρχάκος και άλλοι, στιγμάτισε το ελληνικό τραγούδι, κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Βέβαια ξεχωρίζουν και σήμερα καλλιτέχνες, αλλά είναι καλοί τραγουδοποιοί, γράφουν δηλαδή καλά τραγούδια. Οι παλιοί ήταν δημιουργοί. Έγραφαν μεγάλα έργα, μελοποίησαν πολλούς ποιητές, ήταν άλλη κατηγορία, άλλες εποχές. Ήταν διαφορετικά τα ερεθίσματα που είχαν οι δημιουργοί».

Αίσθηση προκάλεσε η ιστορία που αφηγήθηκε για το πώς γράφτηκε το ανεξίτηλο στον χρόνο τραγούδι «Αυτά τα χέρια»!

