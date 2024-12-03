Στην έδρα του Οργανισμού του Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate-ΙΒ) στη Γενεύη βρέθηκε χθες, ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συζητήσει με τον Γενικό Διευθυντή, Όλι-Πέκκα Χάινονεν (Olli-Pekka Heinonen) και στελέχη του οργανισμού την προοπτική εισαγωγής του ΙΒ στη δημόσια εκπαίδευση.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία του ΑΠΕ-ΜΠΕ με τον κ. Πιερρακάκη, δήλωσε σχετικά: «Με την εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου, το υπουργείο Παιδείας δίνει μία ακόμη δυνατότητα - μία ακόμη επιλογή στους υποψήφιους εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς να αφαιρείται η δυνατότητα εισαγωγής σε κάποιο τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω του κλασικού συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων. Κάνουμε πράξη τη δέσμευση που αναλάβαμε πριν έναν χρόνο-να μεγιστοποιήσουμε τις εκπαιδευτικές δυνατότητες στη χώρα μας και να επιταχύνουμε στο μέγιστο αλλαγές που ως αποτέλεσμα θα έχουν την καλύτερη δυνατή παρεχόμενη εκπαίδευση στους νέους μας».

Όπως επεσήμανε ο υπουργός, «η εισαγωγή του IB μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να έχει, ενώ η εμπιστοσύνη του Διεθνούς Οργανισμού για την εισαγωγή του Προγράμματος στα σχολεία μας, αποτελεί μία ακόμα επιβεβαίωση ότι είμαστε στον σωστό δρόμο και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η δυνατότητα απόκτησης ΙΒ στην Ελλάδα παρέχεται μέχρι σήμερα αποκλειστικά από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, η πιλοτική εφαρμογή του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ) σε πέντε Πρότυπα Λύκεια (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2026, με στόχο να επεκταθεί τα επόμενα χρόνια στο σύνολο των Προτύπων Λυκείων της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «το ΙΒ δεν είναι απλό, αντίθετα αποτελεί ένα διαφορετικό και απαιτητικό -κατά πολλούς- πρόγραμμα σπουδών, διαφορετικής προσέγγισης στην εκπαίδευση σε σχέση με αυτή που έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας».

«Είναι ένα πρόγραμμα που προτεραιοποιεί την κριτική και συνδυαστική σκέψη, με παράλληλη καλλιέργεια των δεξιοτήτων δημιουργικής γραφής, έρευνας και ανάλυσης και η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα», ανέφεραν.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εισαγωγή του IB στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση αποτελεί «αναμφισβήτητα ένα νέο βήμα σε μία άλλη κατεύθυνση και όπως φαίνεται περιλαμβάνεται στον συνολικό σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο διεθνοποίησης και εξωστρέφειας πέρα από τα στενά όρια της χώρας».

Σήμερα το IB διατίθεται σε περίπου 150 χώρες του κόσμου, ενώ αναγνωρίζεται από τα καλύτερα πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, διατίθεται από 16 ιδιωτικά σχολεία.

Σύμφωνα με τα όσα αναμένεται να ισχύσουν, οι κάτοχοι IB θα παίρνουν το εισιτήριο εισαγωγής σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή σε μη κρατικά πανεπιστήμια της Ελλάδας, ενώ όσοι επιλέξουν το σύστημα εισαγωγής μέσω πανελλαδικών εξετάσεων θα έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στα δημόσια ΑΕΙ ή σε μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα.

