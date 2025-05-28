Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης σε βάρος των πρακτόρων της ΕΥΠ χθες το απόγευμα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Μέχρι στιγμής οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έχουν προχωρήσει σε έξι προσαγωγές, πέντε άτομα από τη Θεσσαλονίκη και το έκτο από την Κομοτηνή.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ, όλοι είναι Τούρκοι υπήκοοι και εξετάζεται η εμπλοκή τους στο περιστατικό που έγινε χθες το απόγευμα στο βενζινάδικο.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι πέντε στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία για κατοχή ναρκωτικών, ενώ ο έκτος στην Κομοτηνή συνελήφθη για φυσίγγια.

Ο τελευταίος φέρεται να είναι συγκάτοικος του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν οι δράστες των πυροβολισμών.

Πώς έγινε το περιστατικό

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη μυστική επιχείρηση της ΕΥΠ, στο πλαίσιο της οποίας γινόταν παρακολούθηση Τούρκων που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Οι δράστες βρίσκονταν σε τζιπ με ξένες πινακίδες ασημί χρώματος. Κάποια στιγμή, φθάνοντας στη Θέρμη, φαίνεται ότι αντιλήφθηκαν πως βρίσκονται υπό παρακολούθηση και έκαναν στάση σε ένα βενζινάδικο προκειμένου να βεβαιωθούν.

Σε κοντινή απόσταση σταμάτησε και το όχημα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Τότε ο οδηγός του τζιπ βγήκε και έβγαλε από τη ζώνη του πιστόλι, πυροβολώντας πέντε φορές στο μπροστινό μέρος και στην πόρτα του συνοδηγού του οχήματος με τους αξιωματικούς της ΕΥΠ, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί ο οδηγός.

Στη συνέχεια ξαναμπήκε μέσα στο τζιπ, ανέπτυξε ταχύτητα, διαφεύγοντας προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις κάλυκες, ενώ συνέλεξαν και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας του βενζινάδικου.

Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι δράστες να πυροβόλησαν, πιστεύοντας ότι το αυτοκίνητο που τους ακολουθούσε ανήκε σε αντίπαλη εγκληματική ομάδα.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε αρχικά για άσκοπους πυροβολισμούς, αλλά στη συνέχεια ανέλαβε την υπόθεση η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία έχει αρχίσει ήδη συλλήψεις και προσαγωγές μελών της τουρκικής μαφίας, που έχουν «χαρτογραφηθεί» στη Βόρειο Ελλάδα, στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

