Βράβευση Νικήτα Κακλαμάνη από την Ιατρική Αθηνών

Με βραβείο από το Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Ηθικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, τιμήθηκε χθες ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στο πλαίσιο της 19ης Πανελλήνιας Ημερίδας Ιστορίας της Ιατρικής και της 1ης Πανελλήνιας Ημερίδας Ιατρικής Ηθικής, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Ν. Κακλαμάνης εξέφρασε τη συγκίνησή του για τη διάκριση, σημειώνοντας ότι «είναι βαθιά η χαρά που μου δίνετε σήμερα και μεγάλη η συγκίνηση που νιώθω μέσα από αυτό το πολύ ξεχωριστό για μένα βραβείο», ενώ τόνισε ότι «είναι ακόμα μεγαλύτερη η τιμή να επιλέγομαι στο επίσημο ξεκίνημα της 1ης Πανελλήνιας Ημερίδας Ιατρικής Ηθικής».

Αναφερόμενος στην έννοια της ηθικής, υπογράμμισε ότι «σπάνια μια λέξη, όπως αυτή της "ηθικής", φορτίζεται με τόσο ειδικό βάρος», επισημαίνοντας ότι «εκφράζει μια κρυστάλλινη στάση ζωής που συνοψίζεται στον σεβασμό προς τον άνθρωπο και τη ζωή».

Όπως τόνισε, «στον προσωπικό μου αξιακό κώδικα η ηθική ήταν και παραμένει αταλάντευτη, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην πολιτική μου διαδρομή».

Ο Πρόεδρος της Βουλής έκανε εκτενή αναφορά στις διαχρονικές ρίζες της ιατρικής ηθικής, σημειώνοντας ότι «από τον Ιπποκράτη μέχρι τη σύγχρονη βιοηθική, μία αλήθεια παραμένει αναλλοίωτη: η δέσμευση του επιστήμονα προς τον άνθρωπο».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ωφελέειν ή μη βλάπτειν» αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή που εξακολουθεί να καθοδηγεί την ιατρική πράξη.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του θεσμικού πλαισίου, επισημαίνοντας ότι «η ιατρική ηθική δεν θα μπορούσε να θωρακιστεί χωρίς σαφείς κανόνες και κώδικες δεοντολογίας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, τον οποίο, όπως σημείωσε, «καταφέραμε να αποτυπώσουμε με σαφήνεια, θέτοντας τις βάσεις για τη σύγχρονη άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος».

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης αναφέρθηκε, επίσης, στην προσωπική του διαδρομή ως ιατρού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση της επιστήμης, σημειώνοντας ότι «η ιατρική σημαίνει ζωή και θάνατος, ελπίδα και φόβος», ενώ πρόσθεσε ότι «είναι οι στιγμές με τους ασθενείς, οι δύσκολες αποφάσεις και οι ανθρώπινες ιστορίες που διαμορφώνουν τη δική μας ηθική».

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Βουλής ευχαρίστησε θερμά για τη βράβευση, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο, και υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης τέτοιων επιστημονικών πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν τη βαθύτερη αξιακή διάσταση της ιατρικής, ευχόμενος κάθε επιτυχία στο έργο του Εργαστηρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

