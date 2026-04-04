Περιστέρι: Άνδρας άρχισε να πυροβολεί σε γήπεδο, δίπλα σε ανήλικους

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε γήπεδο στο Περιστέρι, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Άνδρας έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, παρουσία ανηλίκων που βρίσκονταν στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο δημοτικό γήπεδο Χρυσούπολης Περιστερίου.

Σύγκεκριμένα, λίγο πριν από τις 8 το βράδυ, ο δράστης ζητησε από ανήλικους να τον τραβήξουν βίντεο, ενώ πυροβολούσε. Τα παιδιά, ωστόσο, έφυγαν και αυτός άρχισε να πυροβολεί.

Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλυκες.

Η Αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Πηγή: skai.gr

