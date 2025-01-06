Λογαριασμός
«Βουτηχτάδες» σε όλη τη χώρα έπεσαν στα νερά για τον Τίμιο Σταυρό - Φωτογραφίες

Με «σύμμαχο» τον καλό καιρό, «βουτηχτάδες» σε όλη την Ελλάδα έπεσαν σε λιμάνια, ποτάμια, λίμνες και θάλασσες για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό. 

τίμιος σταυρός

Πλήθος κόσμου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας γιόρτασε τα Θεοφάνια και οι καλές καιρικές συνθήκες παρότρυναν μικρούς και μεγάλους, άνδρες και γυναίκες να πέσουν στα νερά για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό.

Όμορφες εικόνες από τον όρμο της Αφροδίτης στον Πειραιά

σταυρός

πειραιας

πειραιάς

όρμοσ

Στο λιμάνι του Πειραιά:

πειραιάς

πειραιάς

Στο Ηράκλειο της Κρήτης περισσότεροι από 50 «βουτηχτάδες» έπεσαν στα νερά του λιμανιού, για να πιάσουν τον σταυρό, με τους φορείς και τους πιστούς που παραβρέθηκαν στο λιμάνι, να χειροκροτούν θερμά.

ηράκλειο

ηράκλειο

«Βουτηχτάδες» και στον Πηνειό, στη Λάρισα.

λάρισα

λάρισα

O 25χρονος Μάρκος Αναστασόπουλος έπιασε τον Τίμιο Σταυρό στον Θερμαϊκό Κόλπο, στη Θεσσαλονίκη.

θεσσαλονίκη

θεσσαλονίκη

Πηγή: skai.gr

TAGS: θεοφάνεια
