Πλήθος κόσμου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας γιόρτασε τα Θεοφάνια και οι καλές καιρικές συνθήκες παρότρυναν μικρούς και μεγάλους, άνδρες και γυναίκες να πέσουν στα νερά για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό.

Όμορφες εικόνες από τον όρμο της Αφροδίτης στον Πειραιά:

Στο λιμάνι του Πειραιά:

Στο Ηράκλειο της Κρήτης περισσότεροι από 50 «βουτηχτάδες» έπεσαν στα νερά του λιμανιού, για να πιάσουν τον σταυρό, με τους φορείς και τους πιστούς που παραβρέθηκαν στο λιμάνι, να χειροκροτούν θερμά.

«Βουτηχτάδες» και στον Πηνειό, στη Λάρισα.

O 25χρονος Μάρκος Αναστασόπουλος έπιασε τον Τίμιο Σταυρό στον Θερμαϊκό Κόλπο, στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.