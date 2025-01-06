Θεοφάνια: Μια 12χρονη μαθήτρια έπιασε τον Σταυρό στη λίμνη των Ιωαννίνων

Με επισημότητα και κατάνυξη πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός των Θεοφανίων με τον καθαγιασμό των υδάτων σε κάθε γωνιά της Ηπείρου.

Με συννεφιά, στα ποτάμια, στα πέτρινα γεφύρια, στην θάλασσα και στη λίμνη Παμβώτιδα πλήθος πιστών με ευλάβεια παρακολούθησαν την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού.

Στα Ιωάννινα, καραβάκια και κωπηλάτες συμπλήρωσαν το θρησκευτικό σκηνικό. Τολμηροί κολυμβητές, άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας, βούτηξαν στα παγωμένα νερά της λίμνης για να πιάσουν τον Σταυρό τον οποίο έριξε ο Μητροπολίτης Μάξιμος. Τον Σταυρό έπιασε μια 12χρονη μαθήτρια.

Στην Άρτα ο Αγιασμός των Υδάτων έγινε στο ιστορικό πέτρινο Γεφύρι και στην Ηγουμενίτσα στο λιμάνι.

Στην Πρέβεζα, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος επιβιβάστηκε σε σκάφος και έκανε τον καθαγιασμό των υδάτων, στο λιμάνι της πόλης, στον Αμβρακικό Κόλπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.