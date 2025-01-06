Σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι στην Ηλεία και συγκεκριμένα 2 χλμ δυτικά του Γιαννιτσοχωρίου.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,5 χλμ.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 12 χιλιόμετρα νότια της Ζαχάρως.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο την Ελαία δυτικά της Κυπαρισσίας, ενώ ήταν έντονα αισθητή στα γύρω χωριά, ακόμα και στον Πύργο, χωρίς ωστόσο αναφορές για κάποιες επιπτώσεις μέχρι τώρα.

«Ο σεισμός είναι υποθαλάσσιος, αλλά αρκετά κοντά στη στεριά, καθώς απέχει μόνο 3-4 χιλιόμετρα. Το παρήγορο είναι ότι έχουμε 5 σεισμικές δονήσεις μικρότερες, οι οποίες φαίνεται ότι εκτονώνουν την όλη κατάσταση, συνεπώς εκείνο το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε την εξέλιξη των φαινομένων. Δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας ή φόβου, είναι μέσα στα πλαίσια της σεισμικότητας που αντέχει η περιοχή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.