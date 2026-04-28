Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη η δίκη για την υπόθεση των Τεμπών.

Η διαδικασία αναμένεται να επικεντρωθεί στις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, με εξαίρεση τους τέσσερις συνηγόρους που εκπροσωπούν τους κατηγορούμενους, κατά των οποίων στρέφεται η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς τους έχει δοθεί επιπλέον χρόνος προετοιμασίας, σύμφωνα με το ERTNews.

Η χθεσινή συνεδρίαση σημαδεύτηκε από ένταση και αντιδράσεις, μετά την απόφαση του Ελληνικού Δημοσίου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο κατά 4 από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους.

Συγκεκριμένα, η δήλωση αφορά τρεις σταθμάρχες και τον επιθεωρητή τους, οι οποίοι, σύμφωνα με τη σχετική τοποθέτηση, αποτελούν τον «στενό πυρήνα» της υπόθεσης, με άμεση σύνδεση των καθηκόντων τους με την πρόκληση της τραγωδίας.

Η επιλογή αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από συγγενείς των θυμάτων και συνηγόρους κατηγορίας, οι οποίοι κάνουν λόγο για επιλεκτική απόδοση ευθυνών και περιορισμό της υπόθεσης αποκλειστικά στον ανθρώπινο παράγοντα, αφήνοντας εκτός άλλες πιθανές ευθύνες.

Συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν να βρίσκονται ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι οι κατηγορούμενοι, ώστε να λογοδοτήσουν για το σύνολο των πράξεων και παραλείψεων τους, υπογραμμίζοντας ότι σχεδόν 38 μήνες μετά την τραγωδία εξακολουθούν να αναμένουν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Επίσης, εντάσεις προκλήθηκαν και από το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης για επιπλέον χρόνο προκειμένου να τοποθετηθούν επί της τρισέλιδης δήλωσης του Δημοσίου, αίτημα που έγινε δεκτό από την έδρα.

Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην περαιτέρω όξυνση του κλίματος στην αίθουσα και οδήγησε τελικά σε διακοπή της συνεδρίασης.

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας των νομιμοποιήσεων, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγοροι συγγενών θυμάτων, τόνισαν πως δεν πληρούνται οι συνθήκες για την διεξαγωγή μιας δίκαιης δίκης.

Πηγή: skai.gr

