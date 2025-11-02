Όσο περνάνε οι ώρες μετά το μακελειό στα Βορίζια, τόσο επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ που θέλει την αναζωπύρωση της βεντέτας να οφείλεται σε προ μηνών καταγγελία μελών μίας οικογένειας για υπόθεση ζωοκλοπών, που είχε ως αποτέλεσμα τη φυλάκιση μελών της άλλης οικογένειας.

Στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, κάτοικοι του χωριού που δεν εμπλέκονται απαραίτητα με τις οικογένειες, γνωρίζουν πολύ καλά το συμβάν που οδήγησε στο μακελειό της 31ης Οκτωβρίου. Κάτοικος της Φαιστού εξήγησε χαρακτηριστικά: «Οι οικογένειες είχαν έχθρα μεταξύ τους. Ένα μέλος της μίας οικογένειας είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή για κλοπές. Βάλανε βόμβα, λοιπόν, στο σπίτι του γιού εκείνου που θεώρησαν ότι φταίει που μπήκε μέσα. Ένα μέλος απειλούσε ότι θα φύγει από το χωριό, γιατί θα προβεί σε εκατέρωθεν ενέργειες, όπως και έγινε».

Γίνεται κατανοητό ότι υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν πως αναζωπυρώθηκαν τα κίνητρα και ποιοι είχαν απειλήσει με εκδικητικές ενέργειες και γι' αυτό το ελληνικό FBI έχει πολύ δουλειά, μέχρι να οδηγηθεί σε τελικά συμπεράσματα. Μία άλλη μάρτυρας, συγγενής μάλιστα των εμπλεκόμενων στη βεντέτα, δήλωσε στην κάμερα του ΣΚΑΪ: «Σαν χωρισμένοι ήμασταν. Μας χώριζαν τα βοσκοτόπια, θέλανε και το σπίτι. Αυτός που το πήρε ήθελε να μείνει, όχι να το πουλήσει».

Το χρονικό του μακελειού

Κι αν οι ζωοκλοπές και η εκδίκηση με την πυροδότηση του εκρηκτικού μηχανισμού στο περιβόητο σπίτι ήταν ο πρόλογος των όσων συνέβησαν, το αιματηρό συμβάν - κατάληξη της βεντέτας - ήταν κάτι που δεν μπορούσε να το φανταστεί κανείς, πόσο μάλιστα από τη στιγμή που στο χωριό βρίσκονταν αστυνομικοί, οι οποίοι ερευνούσαν την υπόθεση της έκρηξης. Κατά τη διάρκεια ερευνών, λοιπόν, σε ένα σπίτι που οι Αρχές θεωρούσαν ότι μέλος της μπορεί να ευθύνεται για την τοποθέτηση του μηχανισμού, άνδρες και γυναίκες της οικογένειες που ήταν μαζεμένοι, ζητούσαν από τους αστυνομικούς να πάνε να κοιτάξουν τα σπίτια τους, ισχυριζόμενοι ότι είχαν δεχθεί πυρά τις προηγούμενες μέρες και ότι στην ουσία, η έκρηξη ήταν αντίποινα σε αυτές τις ενέργειες. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ έδειξαν διάθεση να τους ακούσουν και να πάνε επί τόπου για αυτοψία. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν το μακελειό.

Μετέβησαν, λοιπόν, στα σπίτια που τους υπέδειξαν και τότε ακούστηκαν 10-12 πυροβολισμοί. Άπαντες έσπευσαν να καλυφθούν.

Αμέσως μετά, μαρτυρίες των αστυνομικών, που προσπαθούν εκείνη την ώρα να εντοπίσουν από που δέχθηκαν τα πυρά, λένε πως είδαν τους ιδιοκτήτες των σπιτιών να κάνουν κάποια τηλεφωνήματα. Δύο λεπτά αργότερα, ξεκίνησε η οργή των πυροβόλων όπλων. Στα νότια του χωριού άρχισαν οι αναρίθμητοι πυροβολισμοί, με τους αστυνομικούς πάλι να προσπαθούν να καλυφθούν, καθώς δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τις τροχιές. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, ένιωθαν ότι οι σφαίρες σφύριζαν πάνω από τα κεφάλια τους.

Όσοι εκείνοι - οι αστυνομικοί και κάποια μέλη της μίας οικογένειας - είχαν το νου τους στην κάλυψη, οι πυροβολισμοί έπεφταν βροχή με τον 39χρονο, το ένα θύμα, να πυροβολεί μέσα από το αυτοκίνητό του, το οποίο, όμως δεν κατάφερε να τον προστατέψει. Το δε άλλο θύμα, η 56χρονη γυναίκα, τελικά φαίνεται να βρέθηκε στο λάθος σημείο, καθώς καταρρίπτεται το σενάριο καρδιακής προσβολής, καθώς βρέθηκε σφαίρα στο κορμί της.

Το ελληνικό FBI καλείται να ανακαλύψει, πλέον, αν ο 39χρονος δέχθηκε τηλεφώνημα για να ξεκινήσει τη δράση του, αν περνούσε τυχαία ή αν έχει συμβεί κάτι άλλο. Είναι σαφές ότι υπήρχαν πολλοί δράστες με όπλα στα χέρια - άλλωστε η Αστυνομία αναζητά τουλάχιστον τρεις ακόμη άνδρες - και είναι επίσης σαφές πως δεν νοιάστηκαν καθόλου για την παρουσία των αστυνομικών στο χωριό ή για πιθανές παράπλευρες απώλειες. Παράλληλα με τις έρευνες, η ΕΛΑΣ πρέπει να καταφέρει να παύσει οριστικά τη συγκεκριμένη βεντέτα και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούν αυτό είναι εύκολη υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

